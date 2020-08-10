電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）創立的太空探索科技公司（SpaceX），拿下價值數十億美元的衛星發射合約，成為美國五角大廈兩家衛星發射供應商之一，躋身軍事供應商的行列。

贏得五角大廈的合約對SpaceX是一大勝利，實現該公司成為五角大廈最信賴企業夥伴的目標。相較於未能出線的「藍色起源」（Blue Origin），SpaceX取得長期優勢。藍色起源是電商巨擘亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）旗下太空公司。

美國空軍7日宣布，2027年前，SpaceX將與聯合發射聯盟（United Launch Alliance；ULA）共享發射三十多次的衛星合約。聯合發射聯盟係由波音（Boeing）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）合資建立。直到近幾年前，此類軍事業務幾乎由聯合發射聯盟壟斷。

SpaceX將負責四成的衛星發射任務，聯合發射聯盟負責其餘的發射計畫。兩家公司最初的合約各超過3億美元，產業估計合約整體價值約在40多億至60億美元之間。

參與競標的企業除了藍色起源外，還有Northrop Grumman，但兩家公司並未入選。藍色起源在過程中積極爭取五角大廈的部分衛星發射合約，強調該公司的技術強項。

產業人士表示，這起合約讓SpaceX取得藍色起源沒有的長期優勢，讓SpaceX跨足利潤豐厚的軍事市場。兩家公司皆認為政府合約對未來的業務具有策略重要性。

隨著五角大廈開始執行太空計畫，SpaceX與藍色起源的競爭將漸趨激烈。資深產業人士托雷斯（George Torres）表示，這紙合約對SpaceX是巨大的勝利，凸顯該公司在商用和軍用衛星發射市場的進展。

本次招標結果並未令產業人士意外，五角大廈先前已暗示，將考量競標者過去的紀錄。

(工商 )