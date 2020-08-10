美國衛生部長阿札爾、日本前首相森喜朗訪台，入境不用居家檢疫的議題引發爭議，對此，衛福部長陳時中被問及，「美日政要來台免隔離，感染您要負責嗎？」他則回答「對，我要負責」。不過，資深媒體人陳揮文今(10日)則是質疑，「你能負什麼責」。

被媒體問到「美英政要來台免隔離，感染您會負責嗎？」陳時中直接回答，「對，我會負責。」他也指出，雖美英政來台沒有居家檢疫，但入境後防疫還是到位的，登機前的核酸檢測陰性報告都須附上，而日本悼念團登機前也需附上前1至2天的報告。

陳揮文今在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中痛批，陳時中說他負責，當然最好不要發生，其實也相信防疫是做得盡量到位，但他則是不解地說，不懂他說要負責，「你能負什麼責？這個實在是...」。

另外，陳時中的這番話也引發資深媒體人董智森質疑，他也憤怒地批評，「那台灣人的命不是命？萬一被感染怎麼辦？」更二度砲轟衛福部長陳時中，「有邏輯嗎?沒有嘛，這些醫藥官員每天都在騙」。

(中時新聞網)