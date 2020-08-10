日前指考放榜，有2名台北市高中生為了360萬的獎學金，放棄了台大而選擇就讀亞洲大學，引起熱烈的爭論，不少人都直呼高中生短視近利。但一名自稱台大畢業的前輩則支持這兩位高中生，「未來畢業還要花4、5年才能賺到300萬，這樣還有人覺得高中生蠢」？

有網友在PTT上針對2名高中生的選擇發表了看法，他認為，為了360萬放棄台大的學歷有點傻，理組去MnmRG等大廠，賺的不只360萬，亞洲大學能進去嗎？然而，一名台大畢業的網友跳出來回應，「沒唸過112（台大）才會在那說資源跟人脈」。

該名台大畢業網友說，所有大學生都殊途同歸，就是畢業後去洗研究所，有錢的洗國外、沒錢的洗國內，這時候唸哪間大學都沒差，一樣要找顧問、要補習。

針對許多人提到的人脈問題，該網友回嗆，「你以為學長姐會幫你內推？誰有那個閒時間？真正有用的人脈都是出社會才開始累積的，比你資深的大哥大姐、主管才是真正能帶你飛的」。

最後，這名網友直言，「指考3%好了，唸的科系大概就是畢業後四五年才賺得到吧！而且還不是存，是賺，這樣有人會覺得這兩個高中生蠢」？

(中時新聞網)