林依晨頂著俏皮短髮，與柯震東會影迷。（傳影互動提供）

柯震東在台南過父親節，九把刀宴請彰化肉圓。（傳影互動提供）

柯震東為了電影《打噴嚏》環島宣傳，他日前受林依晨環台5城市的感召下，為影迷獻出他的環台映後處女航，也是他生平第一次的環台之旅，伴隨他的第一次各式交通工具趕映後，火車、摩托車、計程車通通一次體驗完成。全台12個城市全長850公里，一路從宜蘭、花蓮、台東、經過屏東、高雄、台南、嘉義、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園，最後回到台北，幾乎馬不停蹄完全是吃苦耐勞的行程！柯震東大喊「真的累！坐車十幾個小時，但可以到每個城市見到大家很開心，每個城市的觀眾朋友都不一樣！」他直呼深刻體驗做電影是非常不容易的事。

昨天晚上環台最後回到台北，柯震東與林依晨、編劇九把刀以及出品人柯爸一起大合體，讓許多影迷都留下了不捨的眼淚，柯震東感性地說這是一場奇妙的旅程，甚至也忍不住盈眶。林依晨也說：「不論這部電影曾經經歷過什麼，但是能夠拍出來、然後大家一起來看，都是一種參與，所以真的很美好！」九把刀表示：「真的很珍惜這樣的電影緣分！」

雖然3天2夜的旅程相當累人，但是柯震東都能用最誠懇的心情面對每一位粉絲，在宜蘭一位粉絲問他在低潮的時候，有哪一句話最鼓勵他的嗎？他說「因為每一個粉絲對他說的每一句話都非常重要，所以這也是這次他要來親自謝謝每一個粉絲的原因，不管多麼辛苦都值得！」

同時更特別的是在父親節這天，柯震東爸爸、媽媽特別下台南為他加油打氣，同時一家人也度過了最難忘的一個父親節。此外，柯震東一行人也回到彰化舊地重遊，拍攝《那些年，我們一起追的女孩》的肉圓店，老闆還特別輸出當時的電影主角擺在門口，讓柯震東看到自己當年的清純模樣，相當有趣。《打噴嚏》全台票房4530萬，持續熱映中。

(中時 )