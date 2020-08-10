台大公衛院與彰化縣衛生局合作在彰化縣展開「萬人血清檢測」，傳出部分受檢者抗體呈陽性反應，讓外界憂心台灣早有潛在的社區感染。不過，台北市議員王世堅認為不需要對疫情過度恐慌，並拋出三點分析指出，為何台灣並沒有爆發第二波疫情。

王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，第一點，世界上的公衛專家都認定這個新冠肺炎是飛沫傳染，不是空氣傳染，所以我們小心謹慎做好個人衛生防護最重要，但是不必恐慌，畢竟它不是空氣傳染，這一點在醫學上還是這樣認定的。

王世堅指出，第二點，目前為止我們還不敢講我們防疫、抗疫，我們政府做的就是100分，不敢這麼講 不過相較於世界各國，確實我們到現在的成績很好，我們不管是本土加境外移入這才400多例，目前並沒有大幅增加，這是事實。

接著王世堅強調，第三點，如果說政府先前防疫成績是假的，那現在還前幅很多病例病體的話，大家冷靜想，我們已經通過10個潛伏期，1個潛伏期14天的話，固然是有無症狀感染者，或潛伏期不只14天的，即便這2個因素下，我們通過10個潛伏期的此時，那也應該會也大量爆發的時候，可是並沒有。

最後，王世堅說，我國沒有篩檢，是基於科學的研判，剛才其他節目來賓講到境外，境外的入境，在我國邊境嚴格管制的原則下，應該對於境外入境者進行普篩，就像日前他在政論節目中提到的，基於國家的資源有限，應該是在隔離期滿後普篩，才會最有效率。

(中時新聞網)