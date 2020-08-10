為了對上周貝魯特發生的大爆炸表示負責，黎巴嫩總理狄亞布即將宣布政府總辭。黎國衛生部長向媒體透露，狄亞布今天（10日）就會宣布他所領導的政府全員辭職。

8月4日發生的貝魯特大爆炸，造成至少163人死亡，逾6000人受傷，約30萬民眾無家可歸，令原本就已衰頹的黎巴嫩政經情勢雪上加霜。這起慘案也引爆公眾怒火，連日來，已有4名部長先後請辭。

狄亞布領導的政府得到伊朗支持的真主黨及其盟友撐腰，於今年元月成立。爆炸案發生後，狄亞布政府面對極大的壓力。據來自政府方面的消息，內閣10日集會時，多位閣員表明想要辭職。

衛生部長哈山（Hamad Hasan）告訴路透，狄亞布總理很快就會宣布政府總辭。狄亞布的辦公室則表示，他將在黎國時間傍晚7點30分（台灣時間11日凌晨零點30分），向全國發表演說。

爆炸發生後，法國、俄羅斯、卡達、德國等多個國家的搜救隊陸續抵達黎巴嫩，在爆炸現場展開搜救。如今找到倖存者的希望越來越渺茫。第一階段搜救行動已經結束，一些國家的搜救隊準備撤離。法國、俄羅斯、土耳其等國家的搜救隊決定繼續參與搜救和清理工作。

(中時 )