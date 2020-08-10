堺雅人主演的日本神劇《半澤直樹》劇情進展至白熱化，飾演反派魔頭「大和田」的香川照之日前上節目就曾透露：「第4集會迎來大高潮！」果然在最新一集播出，主角半澤直樹在被逼到絕境之際，主動找上死對頭大和田聯手，合力對抗本季新反派「伊佐山泰二」市川猿之助，半澤直樹在會議上公開伊佐山罪證，讓伊佐山當場下跪道歉，但他硬撐著單膝下跪，沒有完整「土下座」，但仍讓觀眾看得直呼大快人心，原降職到子公司的半澤，也終於重返東京中央銀行。該劇第二季friDay影音全網首播；第一季也全劇上架。

續篇步調緊湊、集集精采，本週依然登上推特Twitter全球熱門榜冠軍，討論熱度居高不下，「大和田」、「土下座野狼」更登熱搜關鍵字，第4集收視率有望再創本季新一高峰，由於上一季的收視是在第4集暴衝，一路攀升到最終集42.2％的驚人超高收視，續篇能否突破上一季的記錄，觀眾都引頸期盼。

香川照之本尊的推特也在第4集播出後，換了一個劇中角色大和田「土下座」的新頭像，他寫道：「大家看了第4集嗎，我們表兄弟的表演如何？無論如何，這週我說了一堆難聽的話，對此真的很抱歉。所以，我再次更換的新頭像，從圖片深表歉意，請期待下週更憤怒展開的劇情！」搞笑的道歉文讓劇迷在戲外也被他逗得超歡樂，更直呼「這一集的主角是大和田才對」、「真是可愛又迷人的反派角色」。

香川照之日前上節目接受訪問，他透露拍攝《半澤直樹》時幾乎沒有彩排，經驗老到的他都是直接上陣演出，談到第二集討論度最高的一幕，他以吐舌的誇張表情嗆聲半澤直樹「你玩完了，DEATH」，立刻被粉絲截圖奉為最新金句。香川照之表示：「這場戲是半澤與大和田自下跪後首次碰面，以大和田囂張的態度一定不會只簡單的說『你玩完了』，於是演出當下就浮出了這個表演想法。」錦上添花的即興演出「神演技」果然讓粉絲津津樂道。該劇第二季friDay影音全網首播；第一季也已全劇上架。

(中時 )