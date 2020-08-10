據悉，經長王美花10日傍晚已聽取商業司針對大同市場派申請召開股東臨時會的處分方向，支持商業司所作處分法律理由。最快明天經濟部可望作出行政處分，依特例准許市場派召開股臨會的機率很大。

經濟部針對大同案發展早已沙盤推演，不論市場派的申請案是准或駁，公司派及市場派均會提出訴願，知情官員說，商業司非常謹慎在處理處分書的論述內容及法律解釋，以免兩造提出訴願時站不住腳，最快明天可望針對市場派申請案作出處分，最晚應不致拖延過周三。

知情官員說，經濟部相當尊重金管會的意見，因為大同是上市公司，必須站在保護投資人及股東的立場去作出個案的認定。據悉，王美花聽完商業司法律見解及處分決策方向，也大表認同。

大同市場派以《公司法》173-4條文申請，主張大同公司「不能、不為」召開股東會，申請召開股東臨時會。依照過去經濟部商業司對法律立法例原理原則，大同公司董事會現在依然存在，應朝駁回作出行政處分。

知情人士說，經濟部是公司法主管機關，本就有對法律解釋權的空間，且173條第4項對公開發行公司及非公發公司，考量重點應有所不同。而大同案是極為特殊且社會高度關注個案，知情人士表示，不論金管會及經濟部都要有特別作法，不能侷限舊案或通案的思維，因此與金管會研商後，處分決策恐出乎一般外界意料，依特例提出新見解，但短期內暫不會形成函釋。

金管會6日以電子公文回覆商業司意見，重申大同公司6月30日違法剔除市場派選舉權，引發社會震撼，金管會周邊單位包括證期局、證交所、集中及投保中心，都依特別背信移送董事長林郭文艷，並作出禁止大同自辦股務代理等一連串處分動作。

據悉，金管會不希望經濟部對市場派申請駁回而一再拖延，因大同公司6月30日作為已違反公司治理，侵害股東權益，違法亂紀事證明確，盼經濟部依大同是特例的狀況作出速戰速決的行政處分，否則若駁回，此案恐會再延宕半年以上毫無進展。

(工商 )