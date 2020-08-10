氣象局指出，米克拉過去3小時強度稍增強且暴風圈亦有所擴大，目前暴風圈即將進入澎湖地區，將對澎湖及金門將構成威脅。（氣象局提供）

颱風外圍環流影響，氣象局對17縣市發布豪、大雨特報。(氣象局)

受颱風與外圍環流影響，今晚到明天（11日）中南部、花東及澎湖、金門降雨機率高、下雨時間長，易有短時強降雨且有局部大雨或豪雨的發生。不過明天北部及東北部也要注意白天午後熱力作用，同樣有機會出現短時強降雨造成的局部大雨或豪雨。預計要到明晚颱風完全進入大陸福建後，各地降雨才會逐漸趨緩；溫度方面，受降雨影響，高溫也略降，南部及花東在29到32度，其他地方約33、34度。

據氣象局指出，目前輕度颱風「米克拉」（國際命名MEKKHALA）10日22時的中心位置在在澎湖的南南西方約200公里之海面上，以每小時27轉21公里速度，向北進行。氣象局指出，米克拉過去3小時強度稍增強且暴風圈亦有所擴大，目前暴風圈即將進入澎湖地區，將對澎湖及金門將構成威脅。今晚至明日澎湖恐出現10到11級強陣風，金門強陣風更可以來到11至12級，請避免前往海邊活動。台灣本島沿海也需嚴防長浪、強陣風。

氣象達人彭啟明預估，澎湖、金門的民眾，今天深夜到明天（11日）下午前都會有強風豪雨，西半部沿海也會出現間歇性的風雨。從今天（10日）入夜開始，台南以南以及台東一帶雨量會漸增，至明（11日）一整天，南部、台東都會有持續性而且明顯的雨勢，甚至有短時強降雨的機會。

彭啟明強調，雖然颱風強度比較弱，但這次走台灣海峽的路徑比較少見，不能掉以輕心。尤其高雄屏東沿海的朋友要特別注意海水倒灌、積淹水的災情發生。研判在明天下午颱風登陸福建後，颱風警報應該就會陸續解除。

不過彭啟明指出，颱風北上後將持續帶來偏南風的環境，預估明天北部、中部各地都容易發生午後大雷雨，這樣的天氣會持續到周四（13），各地山區都是容易有午後大雷雨發生的天氣。直到周五（14）後高壓增強，天氣才會轉趨穩定。

颱風外圍環流影響，氣象局對17縣市發布豪、大雨特報。今(10日)晚至明(11)日屏東縣及臺東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、金門、雲林以南地區及臺東地區有局部大雨發生的機率；明午後大臺北地區及中部以北山區亦有局部大雨發生的機率，請慎防坍方、落石、溪水暴漲、雷擊及強陣風。

(中時新聞網)