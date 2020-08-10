美國衛生部長Alex Azar（阿札爾）9日抵台，今（10）日與台灣簽署「AIT-TECRO衛生合作備忘錄」。對此，資深媒體人陳文茜表示，台灣需要的是疫苗，給疫苗最實際，但目前沒有看到相關的訊息。

美國衛生部長Alex Azar（阿札爾）9日抵台，今（10）日出席中央流行疫情指揮中心記者會，與台灣衛福部部長陳時中雙方，簽署「AIT-TECRO衛生合作備忘錄」，顯示台美雙邊夥伴關係的緊密與友好。

根據《中國時報》報導，衛福部表示，這次簽署的備忘錄，除了提高行政層級由台美衛生部簽署外，也將合作範圍擴大，包含全球衛生安全、傳染病防治、公衛實驗室、慢性病防治與健康促進、婦幼與青少年健康、環境與職業健康、菸害防制、健康不平等數位健康、藥物濫用、健康傳播及衛生人力等領域。

MOU內容也描述到其他領域可在未來雙方討論後納入，並藉由辦理合作計畫、科學研究專案、人員交流、訓練、互訪、諮詢、會議、工作坊、及研討會，建立聯繫窗口進行最佳做法、專業知識和資訊交流等方式執行。在備忘錄的架構下推動相關實質合作，以增進台美人民的健康福祉，促進全球衛生健康。

資深媒體人陳文茜在TVBS《少康戰情室》接受趙少康訪問時表示，阿札爾來台灣，焦點放在WHO，這是很不務實的事情，原本希望阿札爾會說，美國生產的新冠肺炎疫苗，一旦生產出幾億支之後，會分給台灣。尤其美國政府對好幾家生技公司下訂單，動輒好幾億支，看起來美國準備把疫苗全部供給美國人使用，搞到法國呼籲不可以禁止輸出疫苗。

陳文茜表示，以為阿札爾來會對台灣表示善意，此時沒有人會談到WHO，因為台灣需要的是疫苗，給疫苗最實際，但目前沒有看到相關的訊息。

(中時新聞網)