韓國「國民女婿」李昇基和車太鉉搭檔主持的全新綜藝節目《首爾鄉巴佬》正式開播，由兩位從小只在首爾生活的「首爾鄉巴佬」，前往嘉賓生活過的故鄉體驗不同文化。最新一期節目，女神韓孝周擔任清州篇的來賓，與李昇基造訪了兒時曾住過的小區，意外的發現兩人老家住得近在咫尺，可能兒時有相遇過，陷入回憶的韓孝周，突然地淚流滿面，網友眼尖發現，韓孝周因落淚而害羞於是躲開，李昇基則溫柔地撐著傘追著她，不讓她淋到雨。談到離開老家的感覺，韓孝周透露，「不是離開，而是我去尋找我喜歡做的事。」並對當出在這裡生活的種種表示感謝，同樣也陷入回憶的李昇基也感性地對韓孝周說：「謝謝你帶我來到這個地方。」

李昇基與韓孝周曾在2009年合作主演過《燦爛的遺產》，該電視劇平均收視率最高達47.1％，為年度收視率冠軍，兩人更獲得當年SBS演技大賞最佳男女演技獎及最佳情侶獎，經典的「吊橋之吻」更深植人心。「煥星CP」睽違十一年再次同框，揭露兩人三大共同點，兩人都是87年生，又是同一所大學畢業，甚至連出道作品《Non-stop》也曾一起演出，私下保持良好友情的兩人，更是第一次透過實境秀的綜藝節目碰面。

女神韓孝周重返老家落淚，李昇基溫柔撐傘。（friDay影音提供）

韓孝周在接到節目錄製邀約時坦言有點擔心，自認對於自己出生地清州不是那麼了解，於是惡補了當地的相關知識。眾人討論起當地人的說話習慣，韓孝周舉例，當你問對方你真的不吃嗎？對方回，沒關係可以不用吃，但是得再問對方一次，直說，「至少得問三次」。李昇基回，「這不會只有你這樣吧？」節目嘉賓之一的李凡秀補充說明，「在言語形式上拒絕後，如果不再繼續問，慧認為他不是真心在問。」讓李昇基直呼重新認識了韓孝周，曝她也是在說見面時，其實不是想要立馬見面，談話內容會稍微模棱兩可，於是就自然取消了見面，讓他心裡那悶，「那為什麼來聯絡？」韓孝周笑說，「得問三次呀！」

李昇基曝韓孝周的說話習慣，透露日前韓孝周發訊息給他，正與他熟悉的工作人員吃五花肉配燒酒，李昇基回，「那我們一起吃吧？在哪兒見面？」韓孝周回，「我們待會兒再聯絡」，李昇基解析韓孝周的訊息內容，「待會兒再聯絡，我已經喝得醉醺醺了，就是下次再見面的意思。」但過了一段時間，韓孝周再傳了訊息給他，「但是今天正好！」，讓李昇基感覺韓孝周完全醉了，令人意外的是，兩人最後兜兜轉轉卻見面了。同是清州人的李凡秀則非常理解韓孝周講話的方式，認為她的語意是，「不要因為我而突然改變，你正在做的事。」李昇基則直呼，感覺特別憋扭，因為一件事情就是要問三遍！《首爾鄉巴佬》每週一於friDay影音、愛奇藝台灣站全網首播。

(中時 )