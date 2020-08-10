大陸貴州黔東南州凱里市裡的一處「學雷鋒志願服務」，驚見2位穿著洋裝的低胸巨乳正妹坐在攤位上，悠閒的滑著手機。（取自星島網）

大陸貴州黔東南州凱里市裡的一處「學雷鋒志願服務」，驚見2位穿著洋裝的低胸巨乳正妹坐在攤位上，悠閒的滑著手機。經過的民眾認為此景實在令人大飽眼福，立即拍下分享在社群媒體，造成不少網民的轟動。

據了解，州黔東南州凱里市一處學雷鋒志願服務站，有2位持有乳白半月球的正妹，正坐在志工攤位上悠閒滑著手機，路過的民眾認為此場景大飽滿福，立即拍下上傳分享，掀起正反兩面的大網戰。這2名坐在志工攤位上的正妹，皆穿著洋裝且露出半月型乳白球，讓經過的人認為，現在的志工都是這麼的火辣嗎？但也有較為保守的人認為，志工怎麼可以穿的那麼不得體，應該再有待加強。事後官方相關單位趕緊澄清回應，照片中的2位事業線佼好的小姐，並非攤位上的志工，只是路過借坐在攤位上休息。

網友紛紛表示不滿，「雖然但是，低胸裝怎麼了嗎」、「我覺得拍照的人更猥瑣」、「偷拍的才是敗壞風氣的那個吧」，也有網友認為這穿著有礙到人? 「現在什麼時代了，開始管別人穿衣服了」、「對著女人的胸拍照還發上網，才是齷齪」、「人家穿什麼關你什麼事」。

(中時新聞網)