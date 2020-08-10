在新冠疫情加持下，今年生技公司IPO（首度公開發行）熱潮可望創下高峰。據市調機構Dealogic數據顯示，美國上市生技公司今年迄今透過IPO共募資約94億美元，超越2018年全年65億美元的歷史紀錄。

此外，今年生技公司交易首日股價平均上漲34％，漲幅改寫該產業2000年科技熱潮以來的新高。

新冠肺炎疫情延燒，促使投資人大舉押注研發疫苗與藥物的生技公司，因此帶動這些企業股價上漲並助攻IPO熱潮。市場亦看好，生技業可望在政府大力奧援情況下持續茁壯成長。

(工商 )