疫情加持 生技業IPO熱潮創高峰 23:292020/08/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在新冠疫情加持下，今年生技公司IPO（首度公開發行）熱潮可望創下高峰。據市調機構Dealogic數據顯示，美國上市生技公司今年迄今透過IPO共募資約94億美元，超越2018年全年65億美元的歷史紀錄。 此外，今年生技公司交易首日股價平均上漲34％，漲幅改寫該產業2000年科技熱潮以來的新高。 新冠肺炎疫情延燒，促使投資人大舉押注研發疫苗與藥物的生技公司，因此帶動這些企業股價上漲並助攻IPO熱潮。市場亦看好，生技業可望在政府大力奧援情況下持續茁壯成長。 (工商 ) #IP #熱潮 #生技公司 #加持 #生技業 也許您會感興趣 推薦閱讀 創新醫療扎馬步 投資爆發力吸睛 04:102020/08/10 投資理財 金融業客戶專案貢獻 精誠前7月營收年增一成 18:302020/08/10 財經 興櫃掛牌熱 今年衝16家 04:102020/08/10 證券．權證 經濟迎觸底反彈 美股長線看好 04:102020/08/10 投資理財 台版AI缺創新 金融服務有得等 04:102020/08/10 金融．稅務 新一輪政策刺激 分批加碼科技及生技基金 20:252020/08/10 財經 群創振薪再加碼 推動跨區就業 15:362020/08/10 財經 《觀光股》山富搶國旅商機 Q3營運拚觸底回升 10:342020/08/10 財經 美元走升 金價震盪持平 20:382020/08/10 財經 終止連四周百億成交值紀錄 類股輪動加快 興櫃買盤觀望 04:102020/08/10 證券．權證 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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