寶成工業（9904）、豐泰企業（9910）及鈺齊-KY（9802）10日同步公布自結7月合併營收同步衰退。其中，寶成自結7月合併營收為194.14億元、月減9.9％、年減22.8％，累計今年前七月合併營收1,422.72億元、年減22.1％。寶成表示，7月及今年前七月合併營收聯袂衰退，主因是受到新冠肺炎疫情影響營運所致。

寶成持股51.11％的重要子公司裕元工業，自結7月營收6.54億美元，折合約新台幣193.53億元、年減19.4％。儘管裕元旗下寶勝通路業務的營收，已較去年同期恢復增長，惟疫情仍對鞋類製造業務訂單與營運，仍造成衝擊，使得今年前七月營收47.41億美元、年減19.4％。

另由裕元的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際自結7月營收人民幣20.13億元，折合約2.86億美元、年增0.8％，主要由於大陸地區疫情較為緩和，及多項嚴格管制措施解除，促使消費意願逐步回升，帶動單月營收微幅增長，但累計今年前七月營收為人民幣137.53億元，折合約19.54億美元、年減10.5％。

豐泰因旗下印度廠製鞋產量，因印度政府防疫規定，還未恢復正常水準，使得10日公布集團7月成品鞋銷售量為833萬雙、月減6.4％、年減19.6％，自結7月合併營收51.79億元、年減17.32％，累計今年前七月成品鞋銷售量達6,222萬雙、年減10.7％，累計今年前七月合併營收392.05億元、年減4.92％。

豐泰10日也同時公布自結7月損益，7月合併營業利益為5.19億元，7月合併稅前淨利6.38億元，累計今年前七月合併營業利益35.81億元，累計今年前七月合併稅前淨利41.72億元，累計今年前七月稅後盈餘25.75億元、年減29.89％，EPS2.92元，低於去年同期的5元。

鈺齊-KY10日公布自結7月合併營收11.44億元，月增20.05％、年減17.41％，分別創今年單月新高，及歷年同期次高。鈺齊-KY累計今年前七月合併營收62.93億元、年減13.99％。鈺齊-KY表示，因疫情負面影響幅度，已逐漸收斂，公司未來營運節奏，可望持穩重回正軌。

(工商 )