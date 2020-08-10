好萊塢影星柴克艾弗隆，揮別「歌舞青春」裡奶油小生的形象，放棄以嚴苛方式維持六塊肌身材，走出好萊塢深入世界各地，學習永續能源與健康生活之道。Discovery 頻道《柴克艾弗隆 擁抱地球》中，柴克與導師友人達倫從颶風災民身上看見重建生活的勇氣與智慧、在冰島學習用再生能源供電、探索倫敦純淨飲食的新趨勢，以旅遊紀錄的方式，分享他的自我與文化察覺之旅。

2017年9月，美國加勒比海地區的波多黎各遭受颶風「瑪莉亞」的肆虐，多處房屋及基礎建設倒塌，水電及物資嚴重短缺，在無法取得聯邦政府的實質救濟下，當地政府與居民只能自救。柴克拜訪了首都聖胡安市的市長-卡門約琳克魯茲，風災後她為居民爭取支援，讓波多黎各得到各界人士的關注與幫助。柴克也接受市長的邀請，為波多黎各的人民發聲，讓全世界知道氣候變遷的嚴重性，同時為災後重建付出一份心力。

柴克深入偏遠社區，親眼見證居民以廢墟為家，而藍色防水布就是他們擋風遮雨的屋頂，在得知有一戶災民因行動不便，無法清理家中的破瓦殘骸後，他主動帶著友人達倫及拍攝團隊幫忙清除廢棄物。柴克也前往訪問舊聖胡安市一家民宿看他們如何運用創意將環保落實在生活中，民宿主人艾迪拉梅茲曾於加勒比知名飯店擔任環境永續經理，他卸任後則將生態友善旅遊的概念，運用到自己經營的環保永續民宿「太陽之屋」。早在颶風來襲五年前，他以太陽能板與左鄰右舍串接成微電網，遇到緊急狀況時即可產出雙倍能量，風災後民宿得以馬上支援當地社區，提供水源跟充電用電力。《柴克艾弗隆 擁抱地球》於8月15日晚間8點在Discovery頻道首播。

(中時 )