中共軍隊最近在高原進行陸戰裝備演習，一種全地型輕型裝甲車搭配自製的反戰車飛彈。

防衛部落格(Defense Blog)報導，官媒的演習畫面出現了一種新式的4輪驅動多用途、全地形輕型裝甲車，安裝紅箭10型(HJ-10)飛彈發射器。

這種全地型車與ZBD-04履帶裝甲車，或是ZBL-09輪式裝甲車相比，它的機動性能似乎更好，而且價格更低，因此可以在確保同等火力的同時，還大幅降低採購成本，適合海拔落差大並且公路狀況較差的青藏高原部署。

另一個重點是紅箭10型飛彈的射試，裝甲車安裝2枚紅箭10，它是一種具有射後不理性能，雖然體型不大，但憑著收折式長彈翼，可以達到10公里的射程

根據公開消息，HJ-10飛彈具有攻頂能力，並有多種彈頭和複合式引導系統，可以擊破裝甲目標以及防禦工事，甚至能擊落低速的空中目標，也就是直升機。

這種越野輪式底盤，有可能安裝155公釐車載榴彈砲。

(中時新聞網)