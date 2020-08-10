英國有1名國小麻辣女鮮師，在家長會中與1位學生爸爸看上眼，立即在結束會談後，直奔男方家大戰數回合，最後卻被1名學校助理揭發，兩人不倫的偷情事件才爆發。

根據外電報導，這名女鮮師是在英國的北希爾茲的威瑟皇冠學校就職國小老師，雖然已有家室，卻與她的先生分居的狀態，這名女鮮師也以「個別輔導」轟動學校師生引起關注。

在1次的家長會談結束後，這位女鮮師竟然和1位家長爸爸看對眼，男方立即邀約女鮮師到自己家大戰數百回合，女鮮師的不倫戀情，歷經多次遭到校方質疑詢問，卻都被她巧妙的躲過。然而到前年時，此名女鮮師卻被校內1位助理揭發，導致與家長爸爸的偷情情節曝光，女鮮師也被革去教職。

女鮮師表示，自己與家長爸爸是兩情相願，但卻因這份感情遭到解雇而感到氣憤，然而法院審理時並不採納女鮮師的說法，認為女鮮師的行為已經失去為人師表的形象。

(中時新聞網)