夯劇《終極三國》男主角「脩」陳德修經歷「東城衛」與「赤世代」兩個團體後，近日發行個人首張單曲〈for you〉，歌曲中充滿甜蜜氛圍，與過去的搖滾曲風與悲傷情歌有所不同，不免讓人好奇他最近的感情狀態，他表示七夕快到了，希望祝福所有男生都能靠著這首歌告白成功。

陳德修過去有不少代表作歌曲〈夠愛〉、〈天使的距離〉、〈以戰止戰〉、〈在你離開那一天〉等，這次第一次用SOLO歌手身份與大家見面，首張創作單曲〈for you〉訴說著愛情的化學反應。他表示愛是一種互相牽引的作用，彼此的相遇是注定，也許是因為愛的直覺被對方吸引，最近聽著歌也瀰漫戀愛的氣氛。

脩推出首張創作單曲〈for you〉，第一次用SOLO歌手身份與大家見面。（陳德修個人工作室提供）

〈for you〉也找來東城衛BASS手「鐙」、鼓手「冥」合作，鐙更主導設計單曲視覺，加入插畫與照片結合的超現實風格，讓實體單曲的視覺效果更加分，至於歌唱方面則向東城衛與赤世代主唱的哥哥「戒」討教，兩人在錄製的過程，因為彼此熟識與默契，有了許多好玩有趣的想法，脩覺得因為是這麼多年的好友，所以更了解對方的想法，也因此讓歌曲更加分。

另外，近日遇上過去一起演出《終極一家》的同劇演員謝和弦出新歌，由於對方的新歌需要授權多年前《夠愛》的版權，但幾經波折後，脩決定不授權給對方，如果有任何侵權問題也移交版權公司處理。脩的歌曲也已在數位平台上架發行，並將在9月實體發行。

(中時新聞網)