美國總統川普（左）於2019年2月22日與大陸協商團代表、國務院副總理劉鶴（前方）的會面中，直言「備忘錄（MOU）」沒有意義。 （美聯社）

美國總統川普於2019年2月與大陸協商團代表、國務院副總理劉鶴的會面中，直言「備忘錄（MOU）」沒有意義，應該簽屬「協議（Contract、Agreement）」。

綜合媒體報導，川普於2019年與大陸協商團代表、國務院副總理劉鶴會面，原本雙方已經打算簽署6項合作備忘錄（Memorandum of understanding，MOU）。

不過川普當著美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）、財長努勤（Steven Mnuchin）、經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）面說，「MOU並沒有任何意義」，「MOU程度的合約」不是美國想要的，認為直接簽署正式文件比較好。

美國貿易代表萊席爾最後妥協，說：「從現在開始，我們不再使用MOU一詞，而用貿易協議，若決定達成協議，這會是美國與中國的貿易協議」川普滿意地說「我喜歡這樣」。

(中時新聞網)