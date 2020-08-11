1名女網友日前在Dcard發文表示，日前與好友前去水上樂園消暑遊玩，卻被偷摸屁股，要有去水上樂園玩的女性朋友住意自身安全。（翻自Dcard）

1名女網友日前與好友前去水上樂園消暑遊玩，在玩耍人工造浪的設施時，卻驚覺自己被1名豬哥伸出淫魔手偷摸屁股，事後女網友與好友才發現，有一群男生一直在她們身後找準時機偷摸，女網友為了避免更多人受害，特意上來發文警惕各位女性朋友

這名女網友在Dcard女孩版PO文表示，日前與好友們在水上樂園玩人造浪設施時，驚覺自己的屁股被碰了一下，女網友感到不對勁，立即召集好友們商討此事，並且警覺她們的身後，有一團男生似乎她們身後預備著，隨時在人工浪來時，趁機偷摸女網友們的蜜臀。女網友表示，她們等到浪過去後，聽到那幫男生說著「再摸一次」，驚覺對方根本就是故意要偷摸，而且還摸的非常爽。女網友一群人相當生氣，趁著人工浪又來時立即將其中1位男生壓入水中，甚至還戳破反抓那群男生的手，然而男生們卻仍不要臉的照摸。

女網友表示，因為對方人實在太多寡不敵眾。另一方面，即便跟救生員說明，也因為沒有任何證據可以指證這群男子偷摸女生屁股，女網友一群人只能趕緊先行離開，離開時女網友還看到那群男生還在四處觀望下手的女生，因此趕緊上版PO文，希望避免更多女生受害。

(中時新聞網)