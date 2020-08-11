籃球大小分決定關鍵 不只看命中率

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

運彩籃球緊張、刺激、節奏快深受大家喜愛，特別是「大小分」玩法，有哪些主要的運動數據跟1個球隊或1場比賽的得分大小有關係，這些數據及關係要如何解讀做為運彩「大小分」投注的眉角，今天就來跟大家談一談。

與籃球比賽得分大小有關的兩個主要運動數據。(台灣運彩提供)

跟1個球隊或1場比賽得分大小有直接關係的運動數據主要有2個，1個是「回合數」，另1個是「命中率」，大家對「命中率」應該都很熟悉，所以今天我們主要來談「回合數」。「回合數」的英文Possessions(簡稱Poss )有「擁有權」的意思，所以每個回合數的計算都必須要有「球權的移轉」，以進攻方來說，進攻時「出手進球」、「出手沒進防守方搶到籃板」、「罰球進球後由防守方開始進攻」、「罰球沒進防守方搶到籃板」以及「失誤」等，由於其進攻球權有轉移到防守方，所以算1個回合，但是如果進攻方「出手沒進，然後搶到籃板繼續進攻」因為進攻球權沒有移轉，所以不算1個回合。

「回合數」說明。(台灣運彩提供)

PACE說明。(台灣運彩提供)

有些朋友可能會說他常看到的「回合數」英文是Pace，是步調及節奏的意思，跟Poss的差異在哪，差就差在Pace是進一步將延長賽的部分排除，把Poss平準化為正規比賽時間的「48分鐘」，便於比較分析及預測。

「RSQ」說明。(台灣運彩提供)

直觀上來說，1個球隊投籃的命中率高即每次出手得分的機率就高，但整場比賽「48分鐘」(如果沒有延長賽)下來，得分要高的話還需要有高的「回合數」，即擁有較多球權出手的投籃次數。我們試著將NBA 30支球隊本季以來每隊的平均「Pace值」及「得分」加以排名統計，取「Pace值」排名前10及後10的20支隊伍與其「得分排名」進行相關係數「RSQ」(註)分析，發現相關係數高達0.697；如果再聚焦就「Pace值」排名前5及後5的10支隊伍與其「得分排名」計算其相關係數，更高達0.819，可以看出1個球隊其平均「Pace值排名」與其「得分排名」有著高度的正相關，也就是說當平均「Pace值」排名高的2隊對戰時，整場比賽出現大分的機率有可能較高，反之，「平均Pace值」排名低的2隊對戰時，出現小分的可能性相對提高。

Pace值排名前10及後10的隊伍。(台灣運彩提供)

Pace值排名前5及後5的隊伍。(台灣運彩提供)

喜歡運彩投注「大小分」玩法的朋友，投注前除了考慮球隊命中率外，也可以到NBA官網查看其平均「Pace值」的數據，綜合評估有機會提高投注中獎的命中率，大家可以參考。

NBA30支球隊本季以來每隊的平均Pace值。(台灣運彩提供)

(註) 「 RSQ」是線性迴歸中「離差平方和」與「總離差平方和」之比值， 其數值等於「相關係數R的平方」，代表此迴歸模型對預測 結果可以解釋的程度，所以稱為「判定係數」，又叫 「決定係數」。 RSQ值愈大(愈接近1.0)，代表此模型對預測結果愈有解釋力。 一般認為，RSQ大於0.75，表示模型擬合度很好，可解釋程度高。

(中時新聞網)