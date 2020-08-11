FH中國5G(00877)上市之前，市場便高度關注，不僅是最純正的陸股科技股ETF，而且5G話題正夯，所以，募集期間人氣就很旺，基金原預定受益人數4,000人，首日即達標，最終人數高達26,000人；上市後，7月份日均成交量更達13,500多張，狠甩其它陸港股原型ETF成交量，規模更直逼富邦上證(006205)，預估未來5G勢頭當紅之下，可望以黑馬之姿竄出，成為市場極度關注的陸股ETF。

資料來源/證交所

近來中國股市氣勢如虹，該如何選對標的？專家認為，金融、房產、酒類等產業已被歸類為舊經濟投資時代，由科技股領軍向「錢」衝的新經濟時代油然而生，建議投資人要改變思維，買陸股ETF可關注新經濟指數，特別是政府力挺的5G，集三千寵愛於一身，風頭正盛、也是陸股未來希望所在！

陸股新牛市來了 站對邊很重要！

國際熱錢流竄，各國股市不斷創新高，就連10多年不太漲的中國股市，也是慢牛奔馳，再次成為市場焦點。不過，復華投信新金融商品部副總經理廖崇文認為，相較於其它股市屢屢創新高，陸股仍是小巫見大巫，距離歷史高點尚有近3成距離，補漲空間不小，加上估值相對便宜，也因此，持續吸引買盤進駐。

資料來源/Bloomberg，復華投信整理，資料日期：2020/7/24

陸股新牛市列車啟動，如何站對邊？廖崇文分析，過去中國經濟起飛，仰賴基礎建設、金融產業，也帶動消費產業，因此金融、原物料、不動產、酒類等投資板塊，可以獲利亮眼。但如今中國已經不可同日而語，宅經濟、5G、物聯網、人工智慧等等科技當道，不僅是中國爭取國際話語權的重要籌碼，更是深深主宰民眾的生活。

所以，陸股真得跟過去不一樣了，金融、能源、礦業、房地產、酒類等舊經濟時代的爆發性可能不若以往，因此，成分股以舊經濟為主的指數，例如A50、上證180、上證50、滬深300等，漲幅有限；科技類股則不同，就前瞻性、政策面、需求面、話題性而言，均是陸股未來重中之重。

從今年以來陸股指數績效即可獲得印證，中証5G通信主題指數漲幅高達4成以上，不僅大幅跑贏A50、上證180、滬深300等舊經濟指數，甚至優於新舊經濟皆有的類科技指數，如深100等。此意味著，5G產業板塊是未來中國新經濟的引領者，也是相對具成長潛力的陸股指數。

資料來源/WIND，復華投信整理，資料日期：2020/7/15

00877以黑馬之姿 躍居陸股ETF人氣王

陸股ETF成交量亦是反映此趨勢所在，就像追劇、追星也會看網路流量及聲量強不強。由於新經濟時代來臨，連動舊經濟時代指數的陸股ETF，人氣與規模正逐漸下滑，各檔ETF日均成交量不到5,000張，有些甚至僅有百張。相反地，陸股牛氣沖天之下，科技股依然是最強主線，以聚焦科技股為主的FH中國5G(00877)、富邦深100(00639)、群益深証中小(00643)等陸股ETF，交易特別熱絡。

不想錯過陸股牛市行情，選對邊很重要，廖崇文認為，投資要看未來最強主線在哪裡，就要跟上隊伍，別掉隊，才能掌握陸股爆發潛力。而5G正氣勢如虹，將扮演未來陸股推升主力，因此，若不想跟舊經濟長相廝守，而是想要投資中國大未來，不妨布局中國5G ETF。

如同講求食材新鮮、生食熟食皆可通吃、價格也公道的日式餐廳一樣，FH中國5G ETF(00877)入手價格很親民，其7月下旬掛牌價格為每股15元（每張約15,000元），即可吃到全球最大、最鮮，也是相對具有甜頭的中國5G市場，而且是軟硬兼吃，涵蓋5G各階段的受惠產業標的，不失為小資族投資陸股ETF的首選。

(中時新聞網)