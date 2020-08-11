面著基隆正濱漁港與八尺門漁港藍藍的海，和平島35活海產門前一缸缸現撈的魚隻螃蟹活蹦亂跳，像極了另一個小小自家漁港。
老闆李毅祥年輕時為了工作，16歲離開宜蘭來到基隆，從一個月600元的船隻維修學徒、到遠洋漁船上出海捕魚的漁夫生活，至此便愛上了大海的浩瀚，買了艘小漁船開了間小攤販，用自己補來的漁獲，伴著從小跟著媽媽外燴工作的好手藝，開啟了海鮮餐廳。
回憶起船上的捕魚時光，簡陋單薄的調味料、有點克難的烹飪用具，卻總能留下最印象深刻的美好，鎮店三寶之一的「小卷炒飯」，以醃製後的小卷過油清炸，逼出海鮮的鮮甜與香味，鋪在以櫻花蝦、雞蛋、蔬菜等大火翻炒後的炒飯上，小卷口感清脆彈牙而厚實，齒間還能咬得到「逼逼波波」滿滿的卵，配上櫻花蝦的香氣，怪不得是老闆以前在船上最愛的漁夫料理。
景點資訊
和平島35活海產餐廳
地址：基隆市中正區和平島和一路2巷1-35號
電話：02-2463-3426
營時：週一至日10:00~22:00
(本文摘自《行遍天下7月號335期》)
(中時新聞網)
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