美國足球大聯盟MLS的「回歸盃」將於本周落幕，同時13日展開例行賽。回歸盃採用各隊集中與外界隔離的「泡泡」，除了達拉斯、納什維爾兩隊出現新冠肺炎病例退賽，其餘球隊都沒再出現病例。儘管隔離措施收效，例行賽他們卻要採用如同職棒的正常主客場制。

MLS的例行賽為34場，於3月中第一波疫情爆發時停賽，現在聯盟將本季縮短為23場，每隊大約還剩18場要踢(主客場各半)。達拉斯FC宣布他們與納什維爾的比賽計畫開放5100位觀眾，不過還需要聯盟和政府放行才可以，聯盟的3支加拿大球隊也必須留在美國。

做為美國首先使用泡泡成功的職業聯盟，MLS讓同樣使用隔離措施的冰球聯盟NHL、職籃NBA更有信心，加上職棒馬林魚出現大量病例，佛奇醫生(Anthony Fauci)疾呼美式足球NFL也使用隔離泡泡以策安全，但NFL還未決定，結果MLS卻要放棄這個防護措施。

(中時新聞網)