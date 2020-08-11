最新研究顯示，美國人放棄公民身分的人數創下新紀錄，過去6個月來，有超過5,800人放棄美國公民身分，當中多數人出走原因主要在於受夠川普，另外也對稅制不滿，研究預期，11月美國總統大選過後可能還會再爆發另一波出走潮。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《財星》雜誌（Fortune）報導，紐約班布里奇會計師事務所（Bambridge Accountants）發布的最新研究顯示，2020年上半年，共有5,816名美國人宣布放棄美國公民身分，這個數字較2019年下半年的444人增加逾10倍之多，同時也超越去年全年的2,072人，另外也創下歷年同期紀錄，前一紀錄是2016年上半年的5,409人。。

班布里奇會計師事務所表示，他們是檢視美國政府每3個月公布一次的放棄國籍名單來進行調查。班布里奇會計師事務所合夥人班布里奇（Alistair Bambridge）表示，多數放棄美國籍的人士先前就已經離開美國，最終受夠了所有事因而下定決心捨棄公民身分。

為何愈來愈多美國人選擇出走？班布里奇說，這些人主要是因為受夠了和川普有關的所有事、他處理新冠肺炎疫情的方式、以及美國現在的政策和政治風氣。

除此之外，許多人也相當不滿美國的稅制。班布里奇指出，住在海外的美國人仍需提交納稅申報表，揭露自己的海外銀行帳戶、投資和退休金，儘管這些人能夠拿到每名成人1,200美元、兒童500美元的紓困補助，但對他們來說，「每年報稅仍太多。」

班布里奇預期，美國人出走潮趨勢未來可能會再增長，「很多人都在等11月大選，看看會發生什麼事，如果川普連任，我們相信會有另外一波放棄公民身分的出走潮。」

(中時新聞網)