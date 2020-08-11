延續對手遊市場的看重，華碩日前發表ROG Phone 3電競手機。這一款手機除了升級X模式，內外皆升級。到底哪裡值得玩家期待？一起來瞧瞧。
ROG Phone 3搭載高通Snapdragon 865+處理器，最高搭配16GB RAM(LPDDR 5，效能比LPDDR4高51%)，推出512GB ROM(UFS 3.1)。在打開X模式的前提下，跑分結果很明顯有所提升。以下是開啟前(左)、後(右)安兔兔評測、Geekbench 5的跑分結果。
ROG Phone 3機身設計上借鑑超跑，採用全新的透明背蓋，下方置放比ROG Phone II大了6倍的散熱片，外型上很具亮點。並重新設計液態3D均溫版，且在均溫片與螢幕中間也加入石墨烯片。主動散熱能力也有所加強，重新設計了空氣動力風扇3(AeroActive Cooker 3)，加入支架設計，還包含了從機身上移掉的3.5mm耳機孔，讓用戶仍舊可以搭配有線耳機來使用，裝上後最高可降低表面溫度攝氏4度。
除去為遊戲附加的獨家特色，ROG Phone 3仍舊是一款智慧型手機。相機配置上64MP(f/18)、1300萬畫素超廣角與微距鏡頭的搭配，搭配指向性麥克風，錄影時音效更清晰；因為搭配雙前出音喇叭，2400萬畫素前鏡頭則置放在右上角。以下可以來看看與iPhone 11 Pro之間對比的日夜拍效果。
從相機來看，在夜間表現上，iPhone 11 Pro因為具備夜間模式在顏色表現上更為自然；ROG Phone 3的則是在日間攝影的調教上比較討喜，更為鮮艷。
ROG Phone 3 6.59吋螢幕則從二代的120Hz升級到144Hz AMOLED螢幕，解析2340 x 1080，戶外亮度650nits，支援最低1ms反應時間、270Hz觸控採樣率，具備觸控反應25ms、滑動反應18ms的特性；支援Delta E <1 色彩調教、10 bits 色深，獲得德國萊因實驗室藍光護眼認證。
針對玩家必用的X模式，ROG Phone 3則是將網路反應、螢幕更新率、觸控反應、電力等層面全納入考量，讓你全面調教手機性能並可一鍵啟用。在X模式中，使用者可根據不同遊戲進行Game profile定義；也支援核心解放功能，可針對每一個處理器的核心進行調整。
ROG Phone 3搭配6000mAh電池，最高支援30W充電。華碩指出ROG Phone 3支援slow charging、scheduled charging、charging upper limit 等三大特性，能保證電池在兩、三年的使用時間後，仍能當初保證的電量。音效方面，則是搭配雙正面立體聲揚聲器，支援遊戲模式音效(exclusive game mode)，並與DIRAC 合作調教音場，在清晰度、音量、頻率、低音、細節等層面有所提升，帶來更具沉浸感的音效。這些調整可支援採用USB-C連接埠的ROG耳機、ROG Strix無線耳機，以及採用3.5mm接頭的多款ROG耳機。
在ROG Phone獨家特色AirTrigger 3 超音波觸控鍵也有所升級，增加動作感測器，可以將手機晃動也作為操控遊戲的方法，例如更換彈匣。特別可以針對遊戲來客製化透過AirTrigger 3取代螢幕上的特殊按鍵，讓你可以獨家的方式操作遊戲，可說是玩過之後就回不去，有如上手遊戲搖桿的感。此外也支援HyperFusion network technology，可針對訊號強度選擇5G or Wi-Fi網路，也可將5G+Wi-Fi一同使用運用最大頻寬，能在上網時提供更為穩定的訊息。
原本ROG Phone II就支援的側邊充電連接埠、機身背面的Aura RGB燈光效果都在第三代產品中保留，另外機身具備四個麥克風，讓你無論以何種方式持握，都可以跟隊友順暢溝通。
配件上支援全新第三代炫光保護殼(支援LED點陣圖效果，可展現ROG敗家之眼)、第三代雙螢幕基座(支援144Hz螢幕更新率)、遊戲控制器3、遊戲搖桿支架、空氣動力風扇三代(不支援空氣動力風扇二代)，也可支援二代雙螢幕基座、Gamepad遊戲控制器、五合一基座、Mobile Desktop Dock。
ROG Phone 3 (ZS661KS)電競手機(12GB/512GB)建議售價：NT$29,990；ROG Phone 3 (ZS661KS)電競手機(16GB/512GB)，建議售價：NT$33,990。官方本次將不會推出配件大全配＋行李箱的組合，而是讓玩家能夠自行選購所需配件，自由度更高。整體而言，無論遊戲層面、一般手機使用上的角度都有明顯提升。
(科技)
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