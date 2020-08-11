延續對手遊市場的看重，華碩日前發表ROG Phone 3電競手機。這一款手機除了升級X模式，內外皆升級。到底哪裡值得玩家期待？一起來瞧瞧。

ROG Phone 3搭載高通Snapdragon 865+處理器，最高搭配16GB RAM(LPDDR 5，效能比LPDDR4高51%)，推出512GB ROM(UFS 3.1)。在打開X模式的前提下，跑分結果很明顯有所提升。以下是開啟前(左)、後(右)安兔兔評測、Geekbench 5的跑分結果。

華碩ROG Phone 3開啟X Mode前(左)、後(右)安兔兔評測結果。(黃慧雯攝)

華碩ROG Phone 3開啟X Mode前(左)、後(右)Geekbench 5評測結果。(黃慧雯攝)

ROG Phone 3機身設計上借鑑超跑，採用全新的透明背蓋，下方置放比ROG Phone II大了6倍的散熱片，外型上很具亮點。並重新設計液態3D均溫版，且在均溫片與螢幕中間也加入石墨烯片。主動散熱能力也有所加強，重新設計了空氣動力風扇3(AeroActive Cooker 3)，加入支架設計，還包含了從機身上移掉的3.5mm耳機孔，讓用戶仍舊可以搭配有線耳機來使用，裝上後最高可降低表面溫度攝氏4度。

華碩ROG Phone 3標配包裝盒內配件。(黃慧雯攝)

華碩ROG Phone 3(下)vs ROG Phone 2。(黃慧雯攝)

華碩ROG Phone 3。(黃慧雯攝)

華碩ROG Phone 3左側機身。(黃慧雯攝)

華碩ROG Phone 3右側機身。(黃慧雯攝)

華碩ROG Phone 3頂部。(黃慧雯攝)

華碩ROG Phone 3底部。(黃慧雯攝)

華碩ROG Phone 3 AirTrigger 3位置(左右各一) 。(黃慧雯攝)

除去為遊戲附加的獨家特色，ROG Phone 3仍舊是一款智慧型手機。相機配置上64MP(f/18)、1300萬畫素超廣角與微距鏡頭的搭配，搭配指向性麥克風，錄影時音效更清晰；因為搭配雙前出音喇叭，2400萬畫素前鏡頭則置放在右上角。以下可以來看看與iPhone 11 Pro之間對比的日夜拍效果。

ROG Phone 3(左)對比iPhone 11 Pro日間實拍(1)。(黃慧雯攝)

ROG Phone 3(左)對比iPhone 11 Pro日間實拍(2)。(黃慧雯攝)

ROG Phone 3(左)對比iPhone 11 Pro日間實拍(3)。(黃慧雯攝)

ROG Phone 3(左)對比iPhone 11 Pro日間實拍(4)。(黃慧雯攝)

ROG Phone 3(左)對比iPhone 11 Pro夜間實拍(1)。(黃慧雯攝)

ROG Phone 3(左)對比iPhone 11 Pro夜間實拍(2)。(黃慧雯攝)

ROG Phone 3(左)對比iPhone 11 Pro夜間實拍(3)。(黃慧雯攝)

ROG Phone 3(左)對比iPhone 11 Pro夜間實拍(4)。(黃慧雯攝)

ROG Phone 3廣角與超廣角相機對比。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro廣角與超廣角相機對比。(黃慧雯攝)

從相機來看，在夜間表現上，iPhone 11 Pro因為具備夜間模式在顏色表現上更為自然；ROG Phone 3的則是在日間攝影的調教上比較討喜，更為鮮艷。

ROG Phone 3 6.59吋螢幕則從二代的120Hz升級到144Hz AMOLED螢幕，解析2340 x 1080，戶外亮度650nits，支援最低1ms反應時間、270Hz觸控採樣率，具備觸控反應25ms、滑動反應18ms的特性；支援Delta E <1 色彩調教、10 bits 色深，獲得德國萊因實驗室藍光護眼認證。

針對玩家必用的X模式，ROG Phone 3則是將網路反應、螢幕更新率、觸控反應、電力等層面全納入考量，讓你全面調教手機性能並可一鍵啟用。在X模式中，使用者可根據不同遊戲進行Game profile定義；也支援核心解放功能，可針對每一個處理器的核心進行調整。

ROG Phone 3搭配6000mAh電池，最高支援30W充電。華碩指出ROG Phone 3支援slow charging、scheduled charging、charging upper limit 等三大特性，能保證電池在兩、三年的使用時間後，仍能當初保證的電量。音效方面，則是搭配雙正面立體聲揚聲器，支援遊戲模式音效(exclusive game mode)，並與DIRAC 合作調教音場，在清晰度、音量、頻率、低音、細節等層面有所提升，帶來更具沉浸感的音效。這些調整可支援採用USB-C連接埠的ROG耳機、ROG Strix無線耳機，以及採用3.5mm接頭的多款ROG耳機。

在ROG Phone獨家特色AirTrigger 3 超音波觸控鍵也有所升級，增加動作感測器，可以將手機晃動也作為操控遊戲的方法，例如更換彈匣。特別可以針對遊戲來客製化透過AirTrigger 3取代螢幕上的特殊按鍵，讓你可以獨家的方式操作遊戲，可說是玩過之後就回不去，有如上手遊戲搖桿的感。此外也支援HyperFusion network technology，可針對訊號強度選擇5G or Wi-Fi網路，也可將5G+Wi-Fi一同使用運用最大頻寬，能在上網時提供更為穩定的訊息。

原本ROG Phone II就支援的側邊充電連接埠、機身背面的Aura RGB燈光效果都在第三代產品中保留，另外機身具備四個麥克風，讓你無論以何種方式持握，都可以跟隊友順暢溝通。

華碩ROG Phone 3與空氣動力風扇三代。(黃慧雯攝)

華碩ROG Phone 3空氣動力風扇三代新增支架設計，用來追劇也很方便。(黃慧雯攝)

配件上支援全新第三代炫光保護殼(支援LED點陣圖效果，可展現ROG敗家之眼)、第三代雙螢幕基座(支援144Hz螢幕更新率)、遊戲控制器3、遊戲搖桿支架、空氣動力風扇三代(不支援空氣動力風扇二代)，也可支援二代雙螢幕基座、Gamepad遊戲控制器、五合一基座、Mobile Desktop Dock。

華碩ROG Phone 3可另搭保護殼，官方也有推出螢幕保護貼配件。(黃慧雯攝)

華碩ROG Phone 3搭配搭配盒附保護殼。(黃慧雯攝)

華碩ROG Phone 3搭配Aero螢光保護殼。(黃慧雯攝)

華碩ROG Phone 3搭配第三代炫光保護殼。(黃慧雯攝)

ROG Phone 3 (ZS661KS)電競手機(12GB/512GB)建議售價：NT$29,990；ROG Phone 3 (ZS661KS)電競手機(16GB/512GB)，建議售價：NT$33,990。官方本次將不會推出配件大全配＋行李箱的組合，而是讓玩家能夠自行選購所需配件，自由度更高。整體而言，無論遊戲層面、一般手機使用上的角度都有明顯提升。

(科技)