【回憶殺】女星安雅剛出道時，以美豔外型聞名，曾任酒吧DJ，也拍攝許多電視劇，代表作是《赤裸特工》，是圈內出名的性感女神，不過她曾和蘇永康吸毒被捕，當時還是男友的孔眾並沒有放棄，陪伴她走過10年風雨，終於開花結果結婚了。

安雅從美國唸書回台後踏入演藝圈，她的螢幕形象多半性感又擅長打鬥，很快地走紅演藝圈，不過2002年她卻和蘇永康涉嫌服食及藏有搖頭丸被捕，雖然聲稱只是誤食，仍被判勒戒11天，重創演藝事業，所幸男友孔眾一路相伴，兩人愛情長跑10年，2012年結為夫妻，婚後生下兩個男孩，由於孔眾是孔子的第78代後代，她的兒子們變成為第79代傳人。

安雅升格人妻人母後，專心的在家相夫教子，幾乎沒有公開露面，2017年因和鍾麗緹一同慶祝40歲生日，現況才曝光，少了濃妝的臉蛋神采奕奕，氣息也清新許多，現在的她非常看重心靈成長和精神健康，時常透過靈修找回內心的平靜，雖然有時候會懷念昔日拍戲的生活，但為了陪伴孩子的成長，她選擇淡出演藝圈，過著平凡又低調的日子。

安雅40歲的容貌依舊亮眼。（圖／微博@鍾麗緹）

安雅歷經吸毒風波，現在很注重身心靈健康。（圖／微博@安雅）

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)