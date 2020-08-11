2020年至今，黃金價格漲勢凶猛，隨著美元暴跌以及投資人對全球經濟擔憂，市場避險需求攀升，黃金價格上周首度突破2千美元大關，創下史上新天價。

黃金價格到底在漲什麼？

由於新冠病毒COVID-19陰影未散，人們對第二波疫情爆發非常恐懼，因此反映在黃金價格上，除了凸顯壓力與信心問題外，投資人擔心，即使經濟復甦也是短暫或脆弱，才會急著擁抱黃金，作為資金避風港。

在疫情的不確定性下，助攻黃金漲勢，接下來幾年，全球持續不斷的變數將助長金價的勢頭。局勢愈悲觀，金價漲愈高。美國全球投資者公司（U.S. Global Investors）執行長法蘭克．霍姆斯（Frank Holmes）預測，若歷史重演，黃金未來3年內可望漲到4000美元。

從歷史經驗來看，金價與聯準會資產負債表的成長呈正相關。2008年金融危機爆發，聯準會實施QE量化寬鬆，金價只花3年就從750、800美元，飆上1900美元，若此次走勢符合歷史周期，金價可望升到4000美元。

會漲多久、還會更高？

目前四大原因助長黃金漲勢：一、央行刺激；二、利率降低；三、資金持續流入ETF；四、客戶的資產配置中黃金的比例增加。

短期內金價可望在6至9個月後再創新高，隨著全球政府持續印鈔救經濟導致的通膨問題，除了推升股市市值外，也會激勵房地產及金價往上衝，短期內FED持續印鈔的措施未歇，黃金的漲勢仍會延續。

現在適合進場？風險是什麼？

儘管黃金前景樂觀，但目前金價攀上歷史高點，代表投資成本和風險增高，筆者認為不妨將黃金列為投資的配置之一，但仍須注意經濟惡化與油價等因素所引發的通縮風險，以及聯準會鴿派轉鷹派，停止印鈔甚至進行縮表的動作。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

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(中時新聞網)