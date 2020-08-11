前李嘉誠家族旗下長實集團公佈了2020年上半年業績。財報顯示，長實集團上半年實現收入363.2億港元，同比上漲6.8%，未經審核股東應占溢利63.6億港元，同比下降57.96%。財報發佈後，長實集團股價大跌6.96%。

另外，由於今年疫情的影響，李氏在英國的投資就受到了很大的影響，尤其是英國的酒吧業務。

根據年報顯示，2019年李嘉誠花費大價錢購買的英國酒吧，今年業務虧損相當嚴重。

據悉，由於疫情蔓延，英國政府規定當地英式酒吧由3月起關閉逾三個月，GreeneKing旗下英式酒吧亦因此暫停實體營業，期間雖推出外賣服務，但上半年仍然巨虧19億港元，約占集團歸母淨利潤的30%。

對於虧損，李嘉誠長子長實集團主席兼董事總經理李澤鉅表示，英國酒吧業務雖然7月初階段性恢復營業，但歐洲第二波疫情回潮仍令人憂慮。但同時他也表示：「只要政府決定開放，酒吧業務恢復的速度很快。」

公開資料顯示，2019年10月，李嘉誠斥資46億英鎊（約合466億港幣）全資收購了英國最大釀酒廠和酒吧運營商GreeneKing全部已發行股本及將予發行股本，這筆投資包括27億元的現金以及19億的債務。

收購不到一年就暴雷，這應該是李嘉誠怎麼也沒有想到的。不過，從長遠來看這筆生意應該不會虧損。

據長實集團公告顯示，Greene King擁有1687家由其經營的英式酒吧、餐廳和酒店，且該公司對其中81%都擁有永久業權或長期租賃權。

從這個層面上來講，疫情總會過去，而這些民生基礎項目恢復是最快的，因此李嘉誠應該虧不了本。

(中時新聞網)