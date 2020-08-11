高雄市長補選進入倒數階段，國民黨也傾全黨之力強力輔選，而前高雄市長韓國瑜會不會出來幫國民黨候選人李眉蓁站台輔選，也成為大家關注的焦點。不過，台北市議員張斯綱表示，如果韓國瑜出來，可能不一定是用拜票這種傳統的方式。

張斯綱在政論節目《新聞面對面》中表示，對於李眉蓁最近提出的「海水沖馬桶」政見引起討論，他不知道這是不是一個比較簡化的講法，並坦言自己沒有細看，但張斯綱認為如果要提出政見的話，最好要一次講清楚，因為在選舉的時候最怕的就是被斷章取義，或是語意不清。

張斯綱指出，李眉蓁競選總部應該把這些事情講清楚，不要被斷章取義。接著，張斯綱分析，選戰最後幾天對李眉蓁來說，最重要的倒不是政見，而是要把支持者叫出來投票。

至於韓國瑜會不會現身輔選，會採取何種方式？張斯綱說，他覺得韓國於出來的方式，不一定是拉他上街拜票這麼傳統，11日會有以前韓團隊的副市長出來幫忙，而韓有沒有可能是用錄影的方式，或在社群網站上做一些推薦的方式，他覺得韓國瑜出來的方式很多，不一定是要把他拉出來拜票。最後，張斯綱強調，李眉蓁要把國民黨在高雄基本的盤面守住，這是她最大的責任。

另外，《中國時報》報導，韓國瑜已在前市府團隊群組中表態，基於感情與道義一定全力幫忙，11日會由十多位前局處首長陪李眉蓁掃街，而他本人則傾向在14日選前之夜，回到高雄為李眉蓁輔選。

(中時新聞網)