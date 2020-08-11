炎熱的夏天，是學生放暑假的季節，不少人趁著放假，揪朋友一起玩水。不過近日卻友一名女高中生在網上控訴，和同學到水上樂園玩「人造浪」時，遭一群噁男鎖定，趁浪來襲伸出鹹豬手偷摸女性。提醒若一群女生去水上樂園玩，一定要特別小心。

一位女高中生在網路論壇《dcard》上透露，近日去中部的水樂園玩，遇到噁男的不好經歷。原PO表示，她和幾位朋友去玩水上樂園的「人造浪」時，發現身後被一群男生圍住。一陣浪打來，原PO驚覺有一雙手掐住她屁股下方的大腿部分，還聽到後方傳來「再摸一次」、「這裏好像夜店」、「快去摸阿」的嘻鬧聲。

於是原PO馬上把朋友都拉到一邊，告訴她們「剛剛後面的那群男生似乎是變態，已經預謀好要趁機偷摸女生屁股。」沒想到其中一位朋友直呼「我剛剛也不知道被誰抓屁股！」可是在浪來的時後，大家眼睛幾乎都閉著，根本看不到是誰摸的。

可是當原PO等人第2次下水，發現又遭同群人馬「鎖定」。原PO決定穿救生衣到深水區玩，但一回去就聽到朋友哭訴說「他們在浪來時，就伸出他們的手，準備抓我們。」甚至女生也抓住他們的手，當場逮個正著。沒想到這群噁男似乎死性不改，繼續照做，讓原PO等人決定反擊。她們趁一道浪來時，把其中一位壓進水裡、另一個朋友則不小心掐住男生的脖子，最後才終於擺脫那群噁男。

女高中生指出，她後來還是看到那群男生轉往找其他目標下手，甚至有看到某2位女生在浪來之後，也在四處觀望找人。貼文一出，底下網友怒批「好噁，有夠垃圾」、「噁爆了，應該抓著他們的手大喊有色狼」。網友指出，大家出門在外真的要特別小心，真的無法想像會有什麼樣的壞人，所以只能自己做好心理準備，保護自己是最重要的！

(中時新聞網)