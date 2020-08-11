《財富》官方APP於8月10日與全球同步發佈了最新的《財富》世界500強排行榜。今年美國沃爾瑪連續第7年成為全球最大公司，中石化仍位列第二，而國家電網則上升至第三位，另外中石油位列第四，但殼牌石油下降至第五位。今年排行榜最引人注目的變化是大陸公司實現歷史性跨越，含香港的整體上榜公司數達到124家，首次超過美國的121家。

據《財富》中文網報導，今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入達到33兆美元、創下歷史新高，接近中美兩國GDP的總和。而進入排行榜的門檻的最低銷售收入，也從248億美元提高到254億美元。

《財富》世界500強排行榜的歷史始於1955年，《財富》雜誌根據各公司1954年總收入，對美國最大的500家工業企業進行了排名。直到1995年第一次發佈同時涵蓋工業企業和服務性企業的《財富》世界500強排行榜，今年是連續第26年發佈這份全球大公司排行榜。

依據該榜單數據，可讓大眾瞭解全球最大企業的最新發展趨勢。通過縱向不同年份和橫向不同行業的比較，方便瞭解企業的興衰，也可以瞭解公司銷售收益率、淨資產收益率、全員生產效率等經營品質的變化。同時深入到國家或地區的研究來揭示大企業群體分佈的變化。

(旺報 )