近年來不少中小企業、微商的宣傳影片中，經常會出現一些明星的祝福畫面，例如企業年會、開業典禮、發佈會、招商會等。相較邀請明星代言來說，這類推薦、祝福視頻的規則要簡單很多，明星只需要抽出一小段時間，對著鏡頭念出準備好的文案即可完成，也進而釀生相關的產業鏈。

據大陸《法治日報》報導，透過記者隨機進入一家名為「××錄音」的店鋪，經營內容為「明星藝人錄製開業賀詞、祝賀產品上市、宣傳推廣」。

該店鋪客服人員介紹，不同明星錄製價格不同。在客服人員提供的影片祝福清單中，價格最低為2萬元（人民幣，下同），有青年朗誦藝術家周揚、丁文山等；最高為20萬元，包括楊丞琳、吳京、陳赫、唐嫣等知名藝人。

不過，大陸藝人楊迪最近卻也因為一段祝福影片惹來爭議，曾在2017年給有利網平台錄製過祝福影片。但近期卻出現大量投資人在網路指控有利網平台的出借金到期後遲遲未兌付等金融爭議事件。

(旺報 )