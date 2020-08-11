新冠肺炎來勢洶洶！據路透社統計，全球新冠肺炎確診數於今天正式突破2000萬人，其中美國、巴西和印度為確診人數前3高的國家，這3國病例數占全球確診總數逾一半。

自新冠疫情爆發以來，全球疫情花了近6個月時間突破1000萬例大關，然這次超過2000萬例僅耗時43天。

值得注意的是，美國約有500萬確診病例數，巴西約有300萬，印度則約有200萬，，這3國病例數占全球確診總數逾一半。另全球染疫死亡總數已超過72萬8000人，然專家也表示，實際確診病例與死亡人數可能遭到低估。

(中時新聞網)