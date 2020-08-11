白宮外傳槍響、1人受傷 川普記者會暫時中斷 06:252020/08/11 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮不平靜！10日傍晚白宮傳出槍聲，美國總統川普的記者會被迫中斷。槍撃案情况不明，有一人受傷，已送醫。因槍擊案，特勤局人員緊急護送川普離開，但不久後川普又回現場進行簡報。 當時川普正在進行防疫簡報時，不料卻發生槍擊案。事發後，特勤人員護送川普離開記者會場，並將白宮封鎖。 執法人員開槍擊中一人，這名傷者已被帶到醫院。據悉，此嫌犯帶有武器，目前警方已介入調查，詳查槍擊案原因。 4總統頭像 年吸200萬人次造訪 總統山四巨頭 川普也想參一腳 (中時新聞網) #白宮 #中斷 #槍擊案 #外傳 #槍響 也許您會感興趣 國際熱門新聞 50餘人參加葬禮全程戴口罩、維持社交距離 仍有30人得新冠肺炎 - 國際 連9次命中大選結果！美國神人再曝新預測 斷言「他」輸定了 - 時事 美國恐爆出走潮 受夠川普 美放棄公民身份人數創紀錄 - 國際 才2周美近10萬童染新冠 高中開學畫面嚇壞人 - 國際 白宮外傳槍響、1人受傷 川普記者會暫時中斷 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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