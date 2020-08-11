美國白宮不平靜！10日傍晚白宮傳出槍聲，美國總統川普的記者會被迫中斷。槍撃案情况不明，有一人受傷，已送醫。因槍擊案，特勤局人員緊急護送川普離開，但不久後川普又回現場進行簡報。

當時川普正在進行防疫簡報時，不料卻發生槍擊案。事發後，特勤人員護送川普離開記者會場，並將白宮封鎖。

執法人員開槍擊中一人，這名傷者已被帶到醫院。據悉，此嫌犯帶有武器，目前警方已介入調查，詳查槍擊案原因。

(中時新聞網)