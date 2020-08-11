小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（11日）新聞重點。

【1】黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％

港警今(10日)早依涉嫌勾結外國勢力、違反《香港國安法》為由，逮捕壹傳媒集團創辦人黎智英與其2名兒子，還有多名壹傳媒高層，加上上周五(7日)川普政府對包括香港特首林鄭月娥等11名陸港官員制裁，陸美關係緊張，港股早盤走跌逾百點，壹傳媒股價更一度大跌16%，但在午盤後股價卻翻紅逾340%。

【2】為大爆炸負責 黎巴嫩總理宣布政府總辭

為了對上周貝魯特發生的大爆炸表示負責，黎巴嫩總理狄亞布即將宣布政府總辭。黎國衛生部長向媒體透露，狄亞布今天（10日）宣布他所領導的政府全員辭職。

【3】高雄補選韓國瑜會幫李眉蓁站台嗎？龍介仙開示語帶玄機

高雄市長補選將於15日舉行，據了解，韓已在前市府團隊群組中表態，基於感情與道義一定全力幫忙。在政論節目上，台南市議員謝龍介被問到韓是否會幫國民黨候選人李眉蓁站台時，先是脫口說「會啦」，但接著又補了一句，「這要評估」。

【4】國衛院新冠疫苗大突破 動物實驗可將病毒量減到1％

我國自主研發新冠肺炎疫苗再度出現曙光！國衛院今天發布的最新研究結果指出，已找到一株候選疫苗，讓施打該疫苗的倉鼠，能夠有效抑制新冠病毒的複製，肺臟病毒量降為原本的1%，發揮非常好的保護效果。預計今年第四季將展開第一期臨床試驗，若順利明年第三、第四季第三期臨床試驗通過後，2021年底就可量產上市。

【5】颱風切入台灣海峽 護國神山守不住！鄭明典：易有意外

今年第6號颱風米克拉生成，預估將沿著台灣海峽北上，大約花兩天時間脫離海峽，往大陸前進。中央氣象局長鄭明典示警，從西南方上來的颱風，「容易發生意外」，呼籲民眾千萬別掉以輕心。

(中時新聞網)