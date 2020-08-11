桃園秦姓男子多次酒駕被逮，第5次酒駕遭判囚7月，他服刑完畢後，去年又酒後開車自撞路邊的車輛，桃園地方法院將他判刑10月，他提上訴向法官求情，辯稱因經濟壓力大及痛風才酒駕，台灣高等法院斥責他5年內6次酒駕觸法，沒有減刑的事由，判囚10月定讞。

秦男在2009年酒駕遭判罰5萬元，之後又因此遭判拘50天，隔年他再因酒駕判刑3月，2014年又被判刑5年，同年他因構成累犯遭被判囚7月，他入獄服刑後，去年又酒後駕車撞及路旁機車及汽車，警方據報到場處理，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升1.01毫克。

桃園地院將他判刑10月，他不服提上訴，辯稱因工作經濟壓力，痛風及高血壓等疾病，並服用慢性處方簽藥物，造成明知故犯的錯誤行為，深感內疚，且有悔悟，請法官從輕量刑。

但高院認為，秦男前已有5度酒駕犯行，且本次為第6次犯同類之罪，且前次已量處必須入監服刑之7月有期徒刑，被告也服刑完畢，卻仍未能戒除酒駕惡行，又犯本案犯行，且此次還造成他人財產上實害。

法官說，秦男自己表示因酒精導致罹患肝病、高血壓、痛風等病症，卻仍未思痛下決心，澈底戒除酒癮再犯本案，尤以酒駕造成重大傷亡事故頻傳，政府多次加重法定刑及處罰，歷經每次修法加重其刑，他卻仍多達6次酒駕觸法，無法減刑，判決駁回上訴確定。

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(中時 )