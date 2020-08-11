每個人都是癌症候選人，不見得年輕人就不會被癌症找上。奇美醫院柳營分院教學副院長暨癌症中心主任黃文聰認為，「學會辨識癌症警訊，一輩子都受用，不只用在自己，也能幫家人、朋友注意。」

黃文聰舉例，雖然大便有血，絕大多數人可能只是便秘，但便秘也影響健康，一樣應該治療。又如胃痛一個月，最大的可能是幽門桿菌，但幽門桿菌是胃癌的成因，治療好也減少一、二十年後演變為胃癌的風險。

只要有以下10個癌症警訊，就應該提高警覺，不管你多年輕

■摸到硬塊：

不論是乳房、睪丸或其他部位，摸到腫脹、增厚或硬塊，要馬上找醫生診斷。因為睪丸癌的好發年齡是20～39歲，台灣乳癌好發年齡也比歐美國家年輕，約在40～49歲。

■不正常的出血或分泌物：

子宮內膜癌90％會出現異常出血的警訊，子宮頸癌常會出現分泌物過多或混有血液，常常被女性忽略。大便出血也有可能是大腸癌的徵兆。

■傷口或潰瘍不癒：

口腔內有難以治癒的潰瘍，可能是舌癌或口腔癌的徵兆。

■痣或疣的顏色、形狀或大小改變：

皮膚癌是少數可以目視得知的癌症，身上的痣疣明顯變化，如長大、發炎或出血，就要求醫。

■長期咳嗽或聲音沙啞：

雖然咳嗽通常是因為上呼吸道感染（感冒），通常在1～2週內會痊癒，如果超過3週就要注意，尤其是抽菸的人咳嗽習慣改變，如愈咳愈厲害，或本來只有早上咳變成整天咳，就要非常小心。而長期莫名的聲音沙啞也有可能是肺癌或喉癌。

■吞嚥困難、消化不良：

長時間不明原因的消化不良，可能是食道癌、喉癌或胃癌的徵兆。

■排便習慣改變：

沒有原因的便秘或腹瀉，便血或糞便形狀改變，都有可能是大腸直腸癌。

■不明原因的疼痛：

不能否認，疼痛發生在絕大多數的疾病，但也是癌症的第一大警訊。某個部位莫名出現疼痛超過1週以上，就應該查明原因。例如肺癌有可能會胸痛、大腸癌有可能會腹痛，就算是很難發現的胰臟癌也會發生上腹痛或背痛。

■不明原因的體重減輕：

若沒有特意節食或運動消耗，兩週內減輕體重2公斤，或一個月減少5公斤，就必須小心。

■不明原因的發燒或倦怠：

雖然發燒通常因為流感引起，但不明原因癌症擴散到其他器官也會引起發燒。淋巴瘤、白血病也會有發燒徵狀。另外，感覺倦怠是癌症已經發展的徵兆，一般的倦怠是休息就能改善，而癌症引起的倦怠是無論怎麼休息都無法改善。

醫師建議，如果身體有任何地方不舒服，應該直接去看某一科，而不是全身健康檢查。（圖片來源：pixabay）

年輕人該做哪些健檢？

接受健康檢查，是在身體沒有異狀，為了發現潛在的病變，以便早期發現、早期治療。台大醫院內科教授張天鈞表示，如果身體有任何地方不舒服，應該直接去看某一科，而不是全身健康檢查。

醫生一般建議，從40歲開始固定健康檢查。若年輕人想健檢，30～40歲每2年一次，30歲以下每3年一次。

健檢項目則以一日的標準套餐即可，再依家族病史、個人病史和職業環境加做適合的檢查。

例如，每天吸菸半包以上或20歲就開始吸菸的人，可以加做胸部X光檢查。

如果是B、C肝帶原者也需定期做肝功能指數檢查、腹部超音波檢查、胎兒蛋白檢查。

如果性行為早、性關係複雜，也建議自費每年做子宮頸抹片檢查。

由於台灣乳癌病人比較年輕，乳房醫學會建議，有以下危險因子在35歲開始找醫師檢查，必要時安排超音波檢查。「姊妹們每年也要買一兩件新胸罩，如同把這筆錢來寶貝自己的乳房，」乳癌病友協會祕書長林葳婕建議。

危險因子包括以下幾點，如有乳癌家族病史、初經早於12歲、沒有生育或30歲後才生第一胎、常吃高脂肪飲食等。

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(中時新聞網)