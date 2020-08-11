永大(1507)公布第2季財報，單季稅後淨利3.99億元，年增近三倍，每股盈餘0.95元，為3季來最高，也創5年來同期最佳表現；累計上半年稅後淨利5.52億元，年增119％，每股盈餘1.31元，為近7年來同期新高。

即使永大今年4月為基層員工加薪激發士氣增加費用，但在兩岸管理層共同努力之下，永大第2季本業獲利達3.56億元，是去年新的經營團隊掌舵以來，本業表現最佳的一季，也是兩年來本業獲利繳出單季最好的成績。

上海永大去年第2季開始積極搶單，並大幅削減成本，加上台灣房市熱絡，帶動今年第2季整體營收、獲利大幅成長。另外，永大推出全台第一部多功能防疫電梯創造話題側翼建功，接下來第3季永大將再推智能安全E-Pass電梯。

內部統計，永大7月大陸電梯出貨1551台，接單2524台，創同期新高；今年前7月累計出貨6989台，年成長37.8％；累計接單11889台，年增13.1％，符合大陸電梯接單預期。

展望第3季，大陸二、三線城市房市從第2季開始回溫，帶動電梯需求，且大陸全力衝刺內需市場，第3季接單、出貨可望持續看漲，全年接單2.5萬台目標不變。

永大去年歷經經營權更動，但永大董事長許作名表示，客戶至上才能在市場競爭，上任之初秉持經營權與所有權分治，讓專業經理人以股東、員工為重心並遵循公司治理原則，可持續發展為戰略指導目標，並在所有股東監督之下，經營管理層加快推進市場佔有地位，對於第2季營收、獲利成績相當欣慰。

(時報資訊)