智伸科(4551)公布半年報，上半年合併營收為30.28億元，年減17.96％，營業利益3.52億元，稅後淨利2.30億元，年減51.33％，股本自8.19億元擴大至10.59億元，每股盈餘2.17元。其中，第2季雖然併入旭伸國際報表，但因整個營運面受疫情負面干擾，台灣旭伸廠產能稼動率過低，加上新台幣匯率波動，第2季營運不增反減，單季營收14.64億元，年減22.29％，稅後淨利0.84億元，年減64.94％，每股盈餘0.8元。

智伸科表示，4月中完成併購旭伸國際，即遇歐美地區封城防疫，對公司業務接單、出貨時程及調配產能彈性度帶來嚴峻的考驗。而併購後各事業體營收比重，今年上半年汽車、醫療、電子的營收比重分別為56.67％、10.84％、13.77％。

第3季為汽車產業傳統暑休淡季，但7月整體營收已經恢復到正成長，自谷底逐漸爬升，各國新車銷售市場衰退幅度也開始遞減，第3季回溫可期。

(時報資訊)