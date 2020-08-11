劍麟(2228)公布半年報，由於疫情影響稼動率，加上提列較多閒置產能與部分存貨呆滯損失，並調整前年度所得稅差異，第2季轉為虧損0.76億元，也是掛牌以來首次單季虧損。累計上半年合併營收為14.5億元，稅後淨損0.12億元，每股虧損0.16元。

劍麟表示，今年上半年因歐美客戶為配合政府防疫封城措施，短期影響整體備貨力道，從台灣、大陸、波蘭三個廠區的表現來看，大陸湖州劍力廠自2月中已快速復工，而台灣南投廠雖然短期因歐美地區客戶備貨力道略為放緩，但整體訂單並未出現取消情況，目前客戶逐步復工，台灣南投廠已恢復至過往8成產能水準，而波蘭廠已於今年3月完工且正式試量產，未來將增添集團營運成長動能。

劍麟7月合併營收為2.34億元，受惠於歐美地區品牌車廠與主要客戶陸續復工後，針對公司旗下三大主力被動式安全汽車零組件展現強勁的備貨力道，挹注7月營收較上月成長45.14％，累計前7月合併營收17億元。

(時報資訊)