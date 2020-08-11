吉茂(1587)公布上半年合併營收達7.3億元，每股盈餘為1.6元。其中，來自本業營運表現漸入佳境，第2季單季營業毛利26％，較第1季與去年同期大幅提高2成，6月單月營收更創下歷史新高。

公司指出，美國市場為汽車售後服務零件(AM)主要競爭市場，大陸同業以往採取價格競爭策略，導致市場供給大於需求，大陸同業受制中美貿易戰削弱價格競爭力，有利吉茂精密發揮兩岸生產基地優勢。今年上半年業績受惠美國市場主要競爭對手SPI（Spectra Premium Industries Inc.）破產重整訂單釋出、中美貿易戰未解除有利因素，僅4、5月出貨略受疫情衝擊，6月起業績開始急起直追，積極搶攻美國市場，繼6月營收創歷史新高後，7月營收為1.6億元，較去年同期成長9％，也接近新高水準。

下半年各主要經濟體恢復經濟活動及消費者與疫情共處心態，汽車仍為移動主要交通工具，歐美地區幅員廣大，自行駕駛需求仍存在，經濟成長不明朗前題下，消費者樽節開銷，修繕舊車心態將有利汽車AM市場推進。台灣內銷市場去年以來受政府汽機車汰舊換新減徵退還貨物稅措施影響，AM市場業績不如以往，近期受惠政府振興經濟措施及暑假旅遊潮，汽車水箱銷售業績開始成長，後疫情時代歐美市場亦有機會朝此模式演進。

吉茂第3季訂單能見度高，在持續精進兩岸工廠生產效率與佈局下，今年全年度獲利樂觀可期，有機會挑戰歷年新高。

(時報資訊)