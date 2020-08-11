網家(8044)7月營收為34.48億元，年成長12.51％，創歷年同期新高；累計前7月營收為244.21億元，年成長15.77%，7月營收成長動能強勁，也連續13個月營收站穩30億元大關。

今年以來消費者外出活動受限，帶動網路銷售狀況大幅升溫，經濟部資料顯示，2020年上半年零售業網路銷售額已達1,587億元，網購占零售業營業額比重8.8％。網家今年持續受惠宅經濟，加上7月高溫酷暑帶動網購表現亮眼，氣候變化劇烈使消費者購物方式改變，消費管道轉移至便利的線上網購宅配服務，不僅站上食品和日用品類業績上揚，受到宅在家的防疫遠端需求和娛樂商機影響，尤以數位3C、電玩及通訊類相關商品銷售成績連續暢旺，其中7月份電玩類整體銷量年增3倍。

PChome24h購物連續第2年推出七夕、父親、中元節三節合一的「8月心禮節」檔期，加上社群媒體多元曝光擴大新用戶觸及率，造節策略奏效，並於8/15(六)獨家打造「PChome狂禮88小巨蛋演唱會」，特別邀請重磅級陣容首度攻上台北小巨蛋舞台，由天生歌姬A-Lin、搖滾天團八三夭、饒舌團體頑童MJ116、庾澄慶等八組超強卡司熱力開唱，以多螢跨屏橫跨直播全渠道，再度引領全台電商創下新娛樂電商的里程碑，以推升網購動能突破業績新高。

(時報資訊)