米克拉颱風今天7時中心位置在金門西南方約60公里之處，暴風圈壟罩金門，氣象局長鄭明典表示，颱風持續變強，路徑偏西影響台灣程度變小。氣象達人彭啟明指出，台灣本島需留意南方水氣北抬，南部、花東、恆春半島今天整天都有顯著降雨，北部午後注意熱對流，會有局部較大雨勢出現。

鄭明典在臉書PO出一張衛星雲圖說道，米克拉颱風是持續增強，變得更結實，且路徑偏西，影響台灣程度變小。

彭啟明今早臉書發文指出，預期颱風暴風圈上午登陸福建，金門正位於颱風主要雨帶經過區域，陣風風速將達10-12級，並伴隨局部性大雨出現，這樣的強風大雨將持續過中午，下午起才逐漸減弱。

彭啟明說，昨晚到現在的降雨屬於颱風外圍雲雨帶結合台灣陸地上發展的熱對流，在白天已為各地帶來一波雨勢。同時颱風外圍的偏南風在今天會為南部、花東地區、恆春半島等地帶來較明顯的降雨，今天降雨仍將延續一整天。北部要注意午後熱對流，會有局部較大雨勢出現，今天各地都要留意颱風後續帶來的降雨。今天下半天颱風逐步登陸福建後會很快減弱，偏南風強度也將跟著減緩，颱風環流的水氣將大幅減少。周三大氣不穩定，南部仍有短暫陣雨，北部午後熱對流也還是會比較旺盛，可能有雷雨出現。

(中時新聞網)