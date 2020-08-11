很多人以為肥胖是單純因為「吃太多動太少」，所以只要講到減肥，繞來繞去常常會回到五字箴言：「少吃多運動」，並且認為那才是減肥的不二法門。然而，實際上造成肥胖的原因遠比我們想像得更複雜，真正奉行五字箴言而成功瘦下來，並且不再復胖者，委實少之又少。正在閱讀此文的您說不定也心有戚戚焉，因為您也曾經把自己餓得兩眼發昏，三餐不是生菜沙拉就是水煮瘦肉片，下班還要勤跑操場、做瑜珈、跳有氧。可是體重常常下去1公斤又反彈2公斤，越減越肥，減肥減得心好累！

因為問題的根本，真的不在於我們吃了多「少」，動得多「多」，而在體內的系統給你的身體設置了什麼樣的體重、體脂標準。當我們所處的外在環境讓人備感壓力，像是睡不好(甚至是失眠)、工作學業忙碌，連吃飯都無法好好放鬆，或者生活中有特定的變化，像是女性朋友升格為新手媽媽、或是家人生病需要長時間照顧之類的，都可能啟動身體的防禦機制，系統自主判斷：在這麼艱困的時刻，你的身體必須要足夠的能量才能支應這些，所以你得吃這麼多，這也是為什麼你的食慾好像無底洞；所以你得儲存這麼多，因此即便吃得很少，身體為了讓你能好好活下去，會啟動120%的吸收力！什麼叫120%？就是無論你吃多少，身體不僅完全將熱量儲存下來，除此之外，還會把一些會消耗熱量的生理活動關閉，最常見的就是從呼吸、體溫、血壓、心跳等處「省」起。哪怕今天您只吃了1000大卡，身體都會想辦法屯個1200大卡，以策安全。

這個負責設定身體能量需求高或低、代謝力多或寡的系統，就是自律神經系統，這也是為什麼當您「減肥一再失敗」、「無法抑制食慾」、「少吃仍然胖乎乎」時，需要正視並調節自律神經系統的健康。唯有仰賴系統為身體做出正確設定，健康與瘦身才能同時兼顧。打個比方吧！我們希望室內空氣是涼爽舒適的26度，但如果冷氣的溫度設定是30度或者20度，那恐怕無論如何也達不到我們理想中的氣溫，身體的設定也是一樣。當自律神經系統接收到來自身體內在或外在環境的訊號，給身體設定的體重是70公斤、體脂肪是35%，那麼無論你怎麼努力減肥，都很難真正瘦到60公斤或體脂肪25%。就算用很激烈的方式達成目標了，通常也只能維持很短暫的時間，稍不留神就會回歸之前的體重與體態，就是所謂的復胖。

而一位專業且有經驗的自律神經專科醫師所能為您做的，就是透過自律神經系統的協調性，來變更身體的設定。讓您的神經系統明白身體目前沒有這麼多的能量需求，不必再維持這麼高的體重與體脂。成功調整好自律神經就能順利改變設定，人自然就瘦下來，而且是健康地瘦，無須刻意節食或運動，也不擔心復胖，因為那才是身體最健康而自然的狀態。

《本文由 嘉義郭育祥診所 郭育祥醫師授權提供，請勿轉載拷貝！》

(中時新聞網)