2020年PGA錦標賽爆冷由23歲的日裔美國選手森川柯林(Collin Morikawa)摘冠，他上個月已在工作日慈善公開賽獲勝，這次PGA錦標賽是他生涯第一個大滿貫冠軍。昔日天王老虎伍茲(Tiger Woods)並列第37，而且他對這次的比賽看得很淡。

伍茲說：「這就是高爾夫，我們輸掉的比賽永遠比贏的多。這幾周就是屬於那種推桿不順的日子，但整體來說，我有一個3推才進洞，沒有雙柏忌。如果我前幾天多打進幾次推桿，也許我有機會，雖沒成功但我努力過了。」雖然伍茲受了很多傷，這種志在參加的態度還是很不像他。

另一方面，奪得首座大賽冠軍的森川柯林引起日本球迷關注，他是移民美國的第4代日裔，母親是大陸人。父親那輩已經不會說日語了，姓氏在日文以片假名書寫而非漢字。柯林的華裔女友朱凱琳(Katherine Zhu)曾因出眾的美貌而被美國媒體報導。

(中時新聞網)