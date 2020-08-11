美國衛生部長阿札爾昨拜會蔡英文總統，疑將「Tsai總統」的發音念錯，總統府則強調，這純粹是拼音與發音問題，美國在台協會(AIT)也公布阿札爾演稿，確認其原意就是要稱呼「蔡總統」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，口誤誰都會有，糾正一下就好，「只是不知道為何好像戳到痛點一樣，整個總統府大跳腳」。她說口誤不好笑，為了解釋對方不是口誤的硬講比較好笑。

對於阿札爾疑似口誤一事，總統府發言人張惇涵表示，經確認這純粹是拼音與發音上的問題，阿札爾稱呼蔡總統是毫無疑義。AIT也在官網發布阿札爾的推文以及「預備講稿」全文，阿札爾在講稿中，特別在Tsai後面加上[ts-eye]的讀音，但他在第1次還是念錯了，隨後的4次就念對了。

對此，徐巧芯在臉書直言，口誤就口誤，私下茶餘飯後確實蠻好笑，但無傷大雅，改正就好。不過後來發現比較好笑的部分是，明明對方真的明顯口誤，還要硬拗。她舉例，對於有說法稱阿札爾是說「presidency」，徐巧芯提及，Thank you very much ____ for welcoming me to Taiwan today.這裡填入presidency 的話整個文法都錯了，是指阿札爾連基本的母語都文法錯誤？

此外，對於總統府拿出AIT講稿「回擊」，文中寫明稱呼蔡總統「President Tsai」一事，徐巧芯認為，口誤的意思是，「雖然意思不是如此，但講出來的時候是不正確」。講稿正確也不代表沒有口誤啊！這個到底回擊到什麼了？

徐巧芯說口誤誰都會有，不分政黨傾向也不分國籍。其實自我澄清、糾正一下就好了，真的沒什麼。「只是不知道為何好像戳到痛點一樣，整個總統府大跳腳，不斷出來『回擊』，但只是讓大家覺得硬拗的部分有點幽默」。她最後表示，口誤不好笑，為了解釋對方不是口誤的硬講比較好笑。

(中時新聞網)