新冠肺炎全球感染人數飆破2千萬，疫苗開發成為防疫關鍵。國家衛生研究院今（10日）召開記者會表示，DNA疫苗經倉鼠試驗證明具保護效果，病毒量相較沒有施打疫苗的倉鼠，病毒量少了100倍，且DNA疫苗免疫反應更好、安全性更高，有望明年下半年量產上市。

目前全球有超過165支新冠肺炎（COVID-19，一稱武漢肺炎）疫苗在開發中，27支進入臨床試驗，6支已進入臨床三期。我國目前有4支疫苗研發中，包括國光生技、聯亞生技、高端和安特羅；其中，由國衛院與安特羅合作開發的疫苗進度稍微落後，預計今年第四季才要進入臨床一期試驗，其他3家業者陸續在第三季就要展開一期試驗。

DNA疫苗近似真實感染，能有效激化免疫反應

國衛院院長梁賡義說明，國衛院先前投入許多心力在疫苗篩選上，利用4大疫苗開發平台，包括胜肽疫苗、DNA疫苗、重組病毒疫苗和次單元疫苗，設計出38個實驗疫苗，最後篩選出研究團隊認為最具發展潛力的DNA候選疫苗進行後續開發。

國衛院感染症與疫苗研究所所長廖經倫指出，這支DNA疫苗的特性是，能誘發最高的「中和性抗體」，讓體內的細胞自行產生病毒蛋白，因近似真正病毒感染的狀態，能更有效激發身體免疫反應，廣泛引起免疫力，阻斷病毒進入細胞。

研究團隊先對倉鼠注射DNA疫苗，接著讓牠們感染新冠病毒，3天後，取肺臟的病毒量檢測。結果發現，注射疫苗的倉鼠，體重和活動力幾乎沒有變化，沒有注射疫苗的對照組倉鼠體重則明顯減輕，下降10％左右，顯示疫苗具備安全性。

而注射疫苗的倉鼠雖然病毒量略微上升，但相較對照組的病毒增幅量，仍少了100倍，顯示注射疫苗雖然還是會被感染，但能阻斷病毒繼續進入細胞，有效抑制新冠病毒的複製，避免連鎖反應，感染繼續擴大。

國衛院與安特羅共同開發的DNA疫苗預計明年下半年量產上市。（圖片來源：pixabay）

試驗人數是挑戰，DNA疫苗有望明年下半年快速量產

梁賡義表示，雖然這支疫苗的試驗進度略為落後其他國內廠商，但DNA疫苗還有一個特色是，開發完成後，快速量產的可行性最高。該支疫苗已向食藥署申請臨床一期審查中，預計年底完成一期試驗，明年第三～第四季完成臨床三期試驗；根據衛幅部放寬臨床試驗的規定，也可能在二期試驗成功後就先行上市。

安特羅生物科技公司技術開發處處長李政道進一步表示，一期試驗預計試驗對象65人，第二期需要3,000人，其實已相當於三期試驗的標準；不過，國內感染率低，試驗對象不足，如果無法和國外合作，可能會拉長試驗時程。但也可能動物試驗和一期試驗成效顯著，吸引國外醫療和研究單位積極與我國合作試驗，有助疫苗順利開發。

此外，我國疫苗廠多集中在重組病毒疫苗的研發，梁賡義表示，國衛院和安特羅鎖定DNA疫苗也能分散疫苗研發的風險。且DNA疫苗生產流程相對其他疫苗簡單，可以在短時間快速並進行多批次生產，當其他疫苗產量不足時，就能發揮優勢，快速補足缺口。

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(中時新聞網)