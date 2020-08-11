歐陽靖今年3月宣布懷孕，並與交往5年的日籍攝影師RK登記結婚，無奈兩人因為疫情暫隔兩地，她則留在台灣待產，昨天深夜傳來好消息，她已經悄悄卸貨產下兒子，老公更在第一時間在IG限時動態曬出母子倆的影片，獲得各界滿滿祝福。

日籍老公曬出兒子誕生的影片。（圖／imginoy IG）

歐陽靖5天前才曬出孕肚照，並寫道：「新醬，在媽媽肚子裡待了十個月的你，準備好要自己來探索這個世界了嗎？」言語中透露出相當期待兒子報到，昨晚深夜歐陽靖日籍丈夫RK，在Instagram限時動態分享和老婆視訊畫面，只見歐陽靖躺在病床上並露出肚皮，似乎已經做好生產準備，他也不斷靠著視訊為老婆打氣，接著再次更新動態時，兒子已經誕生來到世界上，他除了雙手合十歡迎孩子平安來到世界上，更感謝歐陽靖賦予寶寶新生命。

接著歐陽靖也轉發老公現時動態影片，表示兒子在她還未做好心理準備，就以迅雷不及掩耳速度來到世界上，原是想等到過幾天在公布喜訊，沒想到老公收到影片後就秒公布，網友得知她喜獲麟兒的好消息後，也紛紛留言向她道賀。

(中時新聞網)