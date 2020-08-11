壹傳媒創辦人黎智英遭捕，台灣朝野都同聲譴責，前總統馬英九卻稱還在了解當中。對此，前綠委林濁水對馬的回應感到不解，直言「真怪？有這麼複雜難懂，非花時間不可能了解」？

香港警方國安處10日以違反香港《國安法》為由，拘捕「壹傳媒」創辦人黎智英等7人，並搜索香港蘋果日報。台灣朝野齊聲譴責，國民黨認為新聞媒體應保有自由，新聞媒體是第四權，對新聞媒體自由的堅持應是普世價值及標準；民進黨表示，中共與港府這種「欲加之罪，何患無辭」的惡劣行徑，令人不齒。

總統蔡英文更在第一時間推文表示，此舉進一步戕害香港的新聞自由、人權法治與民主，台灣與世界各地的民主國家，會與為普世價值而奮鬥的港人站在一起。國民黨主席江啟臣認為，港府的作為等於摧毀港民對港府的支持跟信任，江強調支持香港自由民主法治。國民黨前主席朱立倫在臉書表達支持黎智英言論自由、新聞自由。

不過，馬英九對此議題僅表示，還在了解當中。對此，林濁水在臉書發文表示，「黎智英被逮捕，馬英九今表示，還在了解當中。真怪？有這麼複雜難懂，非花時間不可能了解？要暸解果然犯了國安法那一條條文？犯了裏通外國罪？還是犯了傳播假消息罪」？

林濁水臉書。（摘自林濁水臉書）

(中時新聞網)